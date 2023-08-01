Мария Андреева заявила: «Я еще никогда не снималась в такой роли...»

На канале Россия начался показ фильма Ловец снов. В нем актрисе Марии Андреевой досталась роль следователя. Показания свидетелей ее ставят в тупик, и героиня подозревает о скрытых мотивах в этом деле.



Как призналась сама артистка, ранее она никогда не снималась в такой роли. По словам девушки, ей всегда оставались романтические героини.

