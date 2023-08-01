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«Моя любовь Женя, ей 16 лет»: вдова Абдулова перестала прятать красавицу-дочку

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«Моя любовь Женя, ей 16 лет»: вдова Абдулова перестала прятать красавицу-дочку
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Фото из открытых источников

Юлия Абдуловав ведет затворнический образ жизни. На днях женщина отметила 48-летие. Она провела праздник в кругу близких друзей, организовав вечеринку в ресторане.

«Первый день моего нового года – полет нормальный! Любите, будьте любимы», – написала вдова Абдулова.

В Сети тут-же появились слухи о новом романе Юлии. Но она решила пролить свет и показать, кого на самом деле любит. Это оказалась дочь Евгения. Юлия редко публикует фото наследницы. Но решила сделать исключение.

«Это Женя, моя любовь. Ей 16 лет, мы всегда рядом. Да, могу на нее всегда положиться», - подписала снимок звезда.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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