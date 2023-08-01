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НСН: Онищенко заявил, что холера остается актуальной опасностью для туристов России

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НСН: Онищенко заявил, что холера остается актуальной опасностью для туристов России
Здоровье
Фото из открытых источников

Заслуженный врач РФ, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что распространение холеры может иметь серьезные последствия для населения страны и ее экономики, пишет НСН.

Стоит особо отметить Таиланд, Индию, Доминиканскую Республику, США, Испанию, где высокий уровень туристического потока и миграции. Именно это приводит к молниеносному распространению холеры. По словам Онищенко, предотвращение распространения инфекции - приоритетная задача. Нужно обеспечить население чистой питьевой водой и проследить за необходимыми гигиеническими условиями.

К тому же, врачи-эпидемиологи должны быть готовы быстро реагировать на при выявлении случаев холеры и предоставлению лечения. Также необходимо систематически проводить вакцинацию, особенно там, где существует высокий риск заражения.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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