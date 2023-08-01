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Психиатр Петелин объяснил опасность депрессии на примере погибшего мужа певицы Натали

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Психиатр Петелин объяснил опасность депрессии на примере погибшего мужа певицы Натали
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Фото из открытых источников

Согласно статистике, у пятой части молодых людей, переболевших коронавирусом, проявляются симптомы депрессии. Доля взрослых еще выше: от 20% до 30%.

Несколько лет о недуга страдал муж певицы Натали. Александр Рудин умер на днях. По словам кандидата медицинских наук, врача-психиатра и психотерапевта Дмитрия Петелина, "скрытого убийцу" нужно вовремя распознать.

Как отметил доктор, не последюю роль в появлении болезни играют наследственность, иммунитет, состояние психики, а также то, как протекало заражение ковидом.

Постковидный синдром возникает из-за того, что коронавирус сам по себе вреден для нейронных связок в головном мозге, поскольку препятствует обмену белков и негативно влияет на выработку серотонина. Симптомы депрессии: пониженное настроение; снижение способности получать удовольствие, радость, бессонница ночью, сонливость днем; нарушение аппетита, чувство недостатка сил; нерешительность; снижение концентрации внимания, сбой в работе памяти; отсутствие надежды на будущее, негативная оценка себя и собственных заслуг.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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