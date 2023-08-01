«Спортом не исправить»: Наталья Штурм заявила, что решилась на пластическую операцию

Наталья Штурм, знаменитая российская певица, всегда хвасталась своей фигурой. Долгое время артистка занимается фитнесом и предпочитает правильное питание.

Однако на днях исполнительница в личном мироблоге призналась, что у нее возникли проблемы с внешностью, которые она хочет исправить при помощи пластической операции.

Некоторые вещи спортом не исправить. Решила сдаться в руки профессионалам, - написала Штурм.

Певица разместила фото из клиники. Поклонники отметили, что еще недавно Наталья осудила поп-короля Филиппа Киркорова за хирургическое вмешательство по формированию пресса, а теперь сама решила лечь под нож хирурга.