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«Спортом не исправить»: Наталья Штурм заявила, что решилась на пластическую операцию

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«Спортом не исправить»: Наталья Штурм заявила, что решилась на пластическую операцию
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Фото из открытых источников

Наталья Штурм, знаменитая российская певица, всегда хвасталась своей фигурой. Долгое время артистка занимается фитнесом и предпочитает правильное питание.

Однако на днях исполнительница в личном мироблоге призналась, что у нее возникли проблемы с внешностью, которые она хочет исправить при помощи пластической операции.

Некоторые вещи спортом не исправить. Решила сдаться в руки профессионалам, - написала Штурм.

Певица разместила фото из клиники. Поклонники отметили, что еще недавно Наталья осудила поп-короля Филиппа Киркорова за хирургическое вмешательство по формированию пресса, а теперь сама решила лечь под нож хирурга.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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