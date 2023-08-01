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Светлана Ходченкова поразила поклонников своей стройной фигурой

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Светлана Ходченкова поразила поклонников своей стройной фигурой
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Фото из открытых источников

Светлана Ходченкова в очередной раз восхитила поклонников. Актриса опубликовала новые фото из ресторана. Артистка в настоящее время восстанавливает силы на одном из курортов. Она заказала пиццу и организовала небольшую фотосессию.

Светлана такая красивая, как в юности, какая хрупкая! - написали пользователи.

Актриса облачилась в воздушную белую блузку с открытыми плечами и небесно-голубые брюки. Дополнил ее образ пучок на голове, черные очки и серьги-хулахупы. Этот образ вызвал немало комплиментов у подписчиков.

К слову, Ходченкова очень редко делится личными моментами в соцсетях. Именно поэтому новые кадры вызвали такой интерес у фанатов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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