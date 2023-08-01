В Госдуме России запретили певице Алле Пугачевой возвращаться в РФ

В латвийской Юрмале прошел музыкальный фестиваль «Рандеву». Он был организован Лаймой Вайкуле. Мероприятие посетили российские артисты, которые осудили СВО. В их числе Алла Пугачева.

По словам первого зампредседателя думского комитета по культуре РФ Елены Драпеко, присутствовавшие на музыкальном фестивале артисты могут забыть о возвращении на Родину. Это касается и Примадонны.

«Они выбрали ту сторону, мы их вычеркиваем. Им сюда заказана дорога, в Латвии они мало кому нужны, эти русофобы поют на русском», – заявила она.

Драпенко подчеркнула, что россияне поддерживают ее. Люди не хотят принимать тех, кто предал Родину, резюмировала депутат.