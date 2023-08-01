В эфире рок-радиостанций перестали звучать песни российских артистов-иноагентов

Многим легендам отечественного кинематографа приходится выживать. Например, советская звезда Тамара Семина получает в месяц 17 тысяч рублей. Как
Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом
Умер Владимир Шиповалов, снявшийся в дюжине украинских и украино-российских фильмов. В том числе он сыграл главную роль в "Криминологе". О смерти
В Комитете по культуре Госдумы России дали оценку музыкальному фестивалю Лаймы Вайкуле «Рандеву». В нем приняли участие некоторые артисты из РФ,
Церемония прощания с Ниной Дробышевой прошла вчера, 29 июля, в Театре имени Моссовета. Продлилась она около часа. Проститься с народной артисткой
Музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву", который проходит в Юрмале, принес немало "сюрпризов". К примеру, иноагент Максим