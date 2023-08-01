В эфире рок-радиостанций перестали звучать песни российских артистов-иноагентов

Слушатели некоторых рок-радиостанций заметили, что из эфиров исчезли композиции исполнителей, которые признаны иноагентами. Речь о песнях Бориса Гребенщикова, группы «Аквариум», коллектива «Машина Времени», «Би-2», Земфиры, Максима Покровского (они имеют статус иноагентов).

Официальных заявлений сделано не было, однако на радиостанциях не прозвучало ни одного трека из репертуара артистов с этим статусом.

МК пишет, что чистка эфиров имеет формальный характер, а хиты музыкантов, чья позиция касательно СВО не совпадает с официальной, но не попавших в реестр иноагентов, остаются в плейлистах.

Запрет связан в первую очередь с трудностями при оформлении авторских отчислений. Дело в том, что коммерческая деятельность лиц со статусом иноагентов ограничена и необходима обязательная маркировка хитов. Кроме того, некоторые медиа-группы объясняли, что пропал интерес у публики к артистам с непатриотичной позицией.