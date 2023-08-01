В Тюменском районе обнаружили переносчиков смертельно опасной инфекции

Летучие мыши, которые обитают в Тюменском районе, являются переносчиками Borrelia (боррелиоза). Об этом сообщила биолог ТюмГМУ Мария Орлова.

В России изучение паразитов летучих мышей не проводили до сих пор, хотя назрела необходимость. Летучие мыши контактируют с людьми и залетают в их жилье. Часть клещей могут быть опасны. К примеру, обнаруженные штаммы боррелиоза патогенны. Нужно продолжать изучение, — заявила кандидат биологических наук.

Врач добавила, что при контакте с летучей мышью прикасаться к млекопитающему можно исключительно в перчатках. При укусе нужно срочно обратиться за помощью в больницу.