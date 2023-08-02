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Ученые из США нашли новый способ борьбы с вирусами

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Ученые из США нашли новый способ борьбы с вирусами
В Мире
Фото из открытых источников

Инновационная тактика противовирусной борьбы: Ученые из нью-йоркского университета создают молекулы, нейтрализующие вирусы

Нью-Йоркский университет стал местом рождения революционного подхода в борьбе с вирусами. Научный коллектив под руководством профессора Кента Киршенбаума создал молекулы, способные разрушать оболочку вирусов, оказывая на них нейтрализующее воздействие.

Этот инновационный подход базируется на борьбе не с поверхностными белками патогенов, как принято в традиционной медицине, а непосредственно с их оболочкой. Это дает возможность преодолевать сложности, связанные с быстрой мутацией вирусов и их устойчивостью к существующим лекарствам.

Киршенбаум и его команда синтезировали пептоидные аналоги защитных молекул, известные как MXB004, MXB005 и MXB009. Эти молекулы демонстрируют высокую эффективность в нейтрализации вирусов, включая SARS-CoV-2, разные формы вирусов герпеса и возбудителей лихорадки Зика, даже при низких концентрациях.

"Если использовать эту узявимость, нарушая целостность оболочки, можно создать антивирусные средства с новым механизмом действия," - подчеркнул профессор Киршенбаум.

Теперь, при успешном прохождении клинических испытаний, данные вещества станут основой для нового поколения противовирусных препаратов. Информация об этом была опубликована в журнале ACS Infectious Diseases и передана российскому информационному агентству ТАСС.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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