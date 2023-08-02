Черви под кожей после укуса комара: врачи назвали симптомы дирофиляриоза

После укуса комара в организме могут завестись черви. Происходит это из-за паразитарного дирофиляриоза. Симптомы заболевания назвали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По словам врачей, о том, что комариный укус стал причиной болезни, свидетельствуют повышение температуры, слабость, головная боль, шевеление в участке нахождения паразита. Позже развивается уплотнение с зудом. Червь достигает максимальных размеров примерно через полгода.

Паразиты могут «высадиться» где угодно, но чаще всего пытаются устроиться под кожей и слизистых оболочках. Редко их находят в плевре, сердце, легких.

Если червя вовремя не удалить, он может привести к гнойному воспалению. Лечится заболевания только хирургическим путем.