Дочь певицы Славы Морозова старается спасти свой брак

Дочь певицы Славы всеми способами старается спасти брак. Саша Морозова в соцсети поразмышляла об отношениях с мужем после рождения сына. Девушка сильно переживает, что уделяет мужу мало времени.

«Во мне как будто две Саши. Порой думаю, какая плохая мать. Маленький ребенок и мне нужно его оставить. С другой стороны, внутри хорошая жена, которая понимает, что мужу нужно личное внимание», — признается певица.

Дочь Славы отмечает, что ее голова забита ребенком. Однажды Саша даже задумалась о разводе.

«Стояла перед выбором при ссорах, которые возникали раньше — сохранить семью и бороться за любовь либо все пустить на самотек. Знаете, не легкий выбор, я искренне понимаю всех, кто с такой столкнулся», — добавила Морозова.