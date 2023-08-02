Прямая угроза человеку: врач раскрыл пугающую опасность красной рыбы

Как пишет Фонтанка, за неделю в Петербурге было зафиксировано почти 250 случаев коронавируса. Есть смертельные случаи. Об этом, сообщил федеральный
В прямом эфире на тему мужского здоровья из пресс-центра издания «МК» появился врач-уролог. Эксперт проинформировал, какие три главных правила нужно
В РФ диагностируются все новые и новые случаи кори. За минувшие полгода было зарегистрировано несколько тысяч заболевших. На эту тему высказался
Курица из магазина может навредить здоровью. Об этом говорит врач Сергей Алендеев. Как объяснил доктор, во время выращивания птицы используют
Марк Гадзиян проинформировал о вреде маргарина. По словам доктора, он увеличивает риск развития рака, болезней сердца, сосудов и болезни Альцгеймера.
Издание The Lancet пишет, что каждый второй человек на протяжении своей жизни столкнется с тем или иным психическим расстройством. Это выяснили