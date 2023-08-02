Прямая угроза человеку: врач раскрыл пугающую опасность красной рыбы

По информации профессора кафедры эпидемиологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста высшей категории Александра Попова, несмотря на полезные свойства красной рыбы, существует угроза для человека. Дело в том, что она может содержать опасные паразиты — анизакиды.

Помещенная в холодильник рыба при 2-4°С сохраняет паразита месяц. В слабом семужном посоле личинки сохраняют жизнеспособность даже два месяца. Симптомы анизакидоза - острые боли в эпигастрии, тошнота, рвота. Возникают через 2-12 часов после употребления инфицированной рыбы, — говорит врач.

Эксперт уточнил, что во время исследования желудка нередко обнаруживают личинки. Кишечная форма наблюдается через 12-72 часа. Она проявляется болями в илеоцекальной области и острой диареей. При проникновении паразитов в брюшную полость развивается опасный для жизни человека перитонит.