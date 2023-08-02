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СМИ заговорили о странном поведении Ирины Мирошниченко незадолго до комы

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СМИ заговорили о странном поведении Ирины Мирошниченко незадолго до комы
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Фото из открытых источников

Ирина Мирошниченко в настоящее время находится в реанимации. Актрису ввели в медикаментозную кому. Остановка сердца для артистки стала серьезным испытанием, ее жизнь на волоске. Хотя близкие утверждают, что предпосылки у звезды были ранее.

Коллеги замечали много странностей и необычных поступков, которые были несвойственны актрисе. Последние полгода Мирошниченко вела затворнический образ жизни. Она отказывалась выходить на публику, что было неотъемлемой частью ее яркой жизни.

Делами Ирины петровной занималась ее помощница. Женщина отвечала за все бытовые хлопоты. Также появилась информация, что артистка сильно зациклилась на здоровье. Эта забота в последнее время для актрисы стала особенно острой.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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