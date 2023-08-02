Умер автор песен Пугачевой и Киркорова Разумовский

В Москве умер знаменитый российский поэт, композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель Валерий Разумовский, который писал композиции для таких известных исполнителей, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

«Стало известно о кончине композитора, аранжировщика Валерия Разумовского. В своем время его хиты исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многие другие артисты», — пишут СМИ.

Разумовский скончался 31 июля. Он умер на 55 году жизни. Композитор известен треками к таким сериалам как «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». В его студии записывали песни многие проставленные российские артисты.