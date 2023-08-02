Врач рассказала, когда недосып может привести к сахарному диабету

Педиатр-пульмонолог из Екатеринбурга рассказала о соляных пещерах. Как отметила Елена Корж, польза таких комнат – миф. Врач сообщила об
Как пишет Фонтанка, за неделю в Петербурге было зафиксировано почти 250 случаев коронавируса. Есть смертельные случаи. Об этом, сообщил федеральный
Противопоказаний к проведению лазерной эпиляции много. Это прежде всего инфекционные заболевания кожи. Также процедура нерезультативна в подростковом
Врач-диетолог Анна Сидорова рассказала, какой завтрак вредит печени. По ее словам, этому органу вредят некачественные продукты, паразиты,
Врач-диетолог Светлана Кириллюк подробно рассказала о том, что питание на ночь вредит. По утверждению специалиста, прием еды перед сном не
Регулярные взвешивания и употребление клетчатки помогут сохранить вес после похудения. По словам экспертов по снижению веса Генриетт Грэми и Клэр