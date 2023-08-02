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Врач рассказала, когда недосып может привести к сахарному диабету

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Врач рассказала, когда недосып может привести к сахарному диабету
Здоровье
Фото из открытых источников

Недостаток сна может спровоцировать у человека сахарный диабет, если у него есть предрасположенность к заболеванию. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как отметила специалист, при недостатке полноценного ночного отдыха организм человека сильно ослабевает. Он плохо реагирует на изменения внешней среды.

В этом случае он не способен быстро утилизировать всю глюкозу. Если у человека есть предрасположенность к диабету, то регулярный недосып может для него стать последней каплей.

Также эксперт добавила, что существует много других опасных последствий недостатка сна. В частности, может существенно снизиться иммунитет и повыситься артериальное давление.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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