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Участники Greenpeace накрыли особняк Сунака 200-метровым черным полотном

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Участники Greenpeace накрыли особняк Сунака 200-метровым черным полотном
В Мире
Фото из открытых источников

Активисты Greenpeace Устроили Спектакулярный Протест у Дома Британского Премьера Сунака

Активисты международной организации Greenpeace, которая была объявлена в России нежелательной, вступили в противостояние с британским правительством. Они организовали протестное действие у резиденции британского премьера Риши Сунака, завесив ее мрачным чёрным полотном, как сообщила сама организация через социальную сеть X.

Эта манифестация была ответом на решение, озвученное кабинетом премьера 31 июля. В планах правительства Великобритании выдать сотни лицензий на эксплуатацию нефтегазовых месторождений в водах Северного моря.

Организация Greenpeace опубликовала снимок, на котором видно, как двухсотметровое черное полотно окутывает резиденцию Сунака в Йоркшире. Некоторые активисты находились на крыше дома, а еще двое, с плакатом в руках, расположились перед входом в здание. На плакате было написано: "Риши Сунак — нефтяные доходы или наше будущее? Greenpeace".

В прошлом, Министерство Юстиции России включило Greenpeace в список нежелательных организаций, ссылаясь на угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, согласно данным Генпрокуратуры.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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