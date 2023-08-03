Внутренние дела США снижают уровень их поддержки Украине, утверждает The Times

Согласно недавнему отчету британского издания The Times, политическая ситуация внутри США может привести к снижению их поддержки Украине. Подчеркивается, что в центре внимания американской политики оказался бывший президент Дональд Трамп и его недавние судебные тяжбы.

Авторы отчета утверждают, что "политический цирк" вокруг Трампа отвлекает внимание американского правительства от внешних вопросов, включая поддержку Украины. Ожидается, что в ближайшие полгода американские политики будут сконцентрированы на внутренних политических баталиях.

Следовательно, защита Украины от возможных угроз со стороны России может лечь на плечи Великобритании и ее союзников. В отчете говорится, что Европейский Союз, возможно, будет вынужден увеличить помощь украинским Вооруженным Силам.

Основой для этих предположений являются недавние обвинения, предъявленные Трампу, включая попытку отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия в январе 2021 года. Это, вместе с другими преступлениями, может привести к тому, что бывшему президенту грозит до 20 лет тюрьмы.