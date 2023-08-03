Друг Аллы Пугачёвой рассказал правду о карьерных планах певицы

Алла Пугачёва нашла, как улучшить материальное положение. В эмиграции Примадонна экономит и отказывается от былой роскоши. Артистка тратит большие деньги на содержание поместья под Москвой. Также певица платит за обучение детей в частной школе, услуги домработницы, охраны, няни.

В июне Алла Борисовна на празднике встретилась с другом. Звезда рассказала приятелю о дальнейших профессиональных планах. По ее словам, она будет участвовать в качестве продюсера, знамени, символа, однако не в качестве артистки. Эти проекты не связаны с РФ.

"Я понимаю, что если она будет что-то делать, то качестве продюсера или символа, знамени, однако не в качестве артистки. Она имеет некоторые замыслы", — сказал друг Примадонны.