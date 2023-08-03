Глава Союза композиторов Танонов рассказал о последних годах жизни 90-летнего Колкера

Известный советский, российский композитор Александр Наумович Колкер в последние годы своей жизни предпочитал уединение. Но при этом он отдавался музыке. Об этом сообщил Антон Танонов, председатель Союза композиторов Петербурга.

«Можно сказать, единственным другом в последние годы для него была музыка», - отметил Танонов и добавил, что Колкер внес неоценимый вклад в развитие отечественной музыки.

«Благодаря Колкеру такие произведения как «Труффальдино из Бергамо» и «Свадьба Кречинского» обрели широкую известность. На них целое поколение композиторов выросло», - добавил артист.

Напомним, заслуженный деятель искусств РСФСР умер 1 августа вечером. О причине смерти и дате прощания пока ничего не сообщалось.