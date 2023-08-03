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Кристина Орбакайте показала, как провела время с 11-летней дочерью Клавдией на пляже

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Кристина Орбакайте показала, как провела время с 11-летней дочерью Клавдией на пляже
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Фото из открытых источников

Российская популярная исполнительница Кристина Орбакайте в настоящее время наслаждается каникулами в Европе. Недавно артистка прилетела в Литву вместе с мужем Михаилом Земцовым и 11-летней дочерью Клавдией. Сегодня дочь Примадонны опубликовала новую фотографию с отдыха в личном микроблоге.

Как видно на фото, Орбакайте отправилась с наследницей на пляж. На снимках, размещенных в соцсети, она позирует вместе с девочкой в пляжных нарядах. Дополнили образ мама с дочерью темными солнцезащитными очками.

Свою новую публикацию Кристина подписала словом «Amore». Также к посту она решила добавить эмодзи в виде красного сердечка.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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