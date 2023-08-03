Леонардо ДиКаприо и другие звезды пожертвовали миллионы долларов в Фонд бастующих

Голливудские актеры класса "А" решили откликнутся на призывы Фонда Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Они пожертвовали по одному миллиону долларов или более каждый для того, чтобы помочь коллегам с продолжающейся забастовкой актеров и сценаристов.

В минувшую среду, 1 августа, в Фонде сообщили, что за последние 3 недели они сумели собрать более 15 млн долларов из списка тех, кто пожертвовал не менее миллиона долларов для программы по чрезвычайной финансовой помощи Фонду.

В списке многие известные голливудские знаменитости: Джордж Клуни, Амаль Клуни, Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Хью Джекман, Деборра-Ли Фернесс, Николь Кидман, Дуэйн Джонсон, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Джулия Робертс, Опра Уинфри, Арнольд Шварценеггер, Мэрил Стрип.