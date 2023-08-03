Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России, вопреки угрозам Запада

Многие иностранные музыканты продолжают выступать в России. И это несмотря на угрозы со стороны Запада. РИА Новости пишет о нескольких артистах, которые делают существенный вклад в российскую культуру.

Фабио Мастранджело заслужил славу и признание еще после переезда в РФ в 2002 году. Итальянский музыкант обучался в престижных консерваториях Женевы, Бари, Лондонской Королевской академии музыки. Российское гражданство он решил принять в 2011 году.

Еще один талантливый дирижер, который сотрудничает с Мариинским театром, это Кристиан Кнапп. Американец учился в Консерватории Новой Англии (Бостон) и Петербургской консерватории. С Мариинским театром артист связан более 12 лет. Он выступает в разных спектаклях, операх и балетах, регулярно проводит концерты.

Кристиан Кнапп во время своей работы в российском театре находит время для концертов в других странах. Это говорит о его профессионализме, гибкости, признании в музыкальной общественности.