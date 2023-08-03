Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России, вопреки угрозам Запада

Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом
В Комитете по культуре Госдумы России дали оценку музыкальному фестивалю Лаймы Вайкуле «Рандеву». В нем приняли участие некоторые артисты из РФ,
После отъезда из РФ доходы Дмитрия Назарова сократились. Актер и его жена живут в дорогом доме в Каннах, поэтому они решили организовать концертный
Последний месяц лета обещает немало премьер. Телезрителей ждет продолжение нашумевшего телесериала «В ритме жизни», а также экранизация знаменитых
В латвийской Юрмале прошел музыкальный фестиваль «Рандеву». Он был организован Лаймой Вайкуле. Мероприятие посетили российские артисты, которые
На стадионе «Динамо» состоялось выступление Леонида Агутина через две недели после 55-летия. Музыкант собрал полный 35-тысячный стадион и выступил