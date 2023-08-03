Раздраженный пилот авиакомпании Lufthansa нарисовал пенис в небе

Пилот авиакомпании Lufthansa в небе нарисовал самолетом после того, как ему не разрешили сесть в аэропорту Катании (Сицилия). Об этом пишет сегодня New York Post.

Аэропорт не дал разрешения на посадку самолета из-за ограничения после недавнего пожара. Как говорится, пилот оказался сильно раздражен, поэтому нарисовал половой орган. Траектория рейса воздушного судна была зафиксирована Flight Radar. На создание в небе пениса ушло 16 минут, после чего он отправился к новому пункту назначения — на Мальту.

В Lufthansa же отметили, что такой рисунок у пилота вышел случайно. Он долго кружил в небе, прежде чем узнал о новом направлении.