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Раздраженный пилот авиакомпании Lufthansa нарисовал пенис в небе

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Раздраженный пилот авиакомпании Lufthansa нарисовал пенис в небе
В Мире
Фото из открытых источников

Пилот авиакомпании Lufthansa в небе нарисовал самолетом после того, как ему не разрешили сесть в аэропорту Катании (Сицилия). Об этом пишет сегодня New York Post.

Аэропорт не дал разрешения на посадку самолета из-за ограничения после недавнего пожара. Как говорится, пилот оказался сильно раздражен, поэтому нарисовал половой орган. Траектория рейса воздушного судна была зафиксирована Flight Radar. На создание в небе пениса ушло 16 минут, после чего он отправился к новому пункту назначения — на Мальту.

В Lufthansa же отметили, что такой рисунок у пилота вышел случайно. Он долго кружил в небе, прежде чем узнал о новом направлении.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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