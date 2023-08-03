У певицы РФ Альбины Джанабаевой обнаружили признаки беременности

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время появились на публике. Супруги провели концерт на частной вечеринке. Точное место выступления остаются пока что неизвестными.

Это событие привлекло внимание россиян. Поклонники сочли любопытным внешний вид Джанабаевой. Певица облачилась в откровенное платье. Такой наряд подчеркнул изменения в ее фигуре. Как отметили фанаты, Альбина приобрела округлость в области живота. Также увеличилась грудь исполнительницы.

Интернет-пользователи стали активно обсуждать возможную беременность 44-летней звезды. Впрочем, сама сама артистка не дает никаких комментариев и не реагирует на слухи.