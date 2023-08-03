Восточные глазки: какие турецкие телесериалы выйдут в 2023 году

«Известия» рассказали, какие турецкие сериалы выйдут в 2023 году в России. Так, фанатов дизи ждет второй сезон «Семьи» (Aile). Этот фильм является долгожданным продолжением любовно-криминальной истории. Точная дата релиза неизвестна, хот уже известно, что что российскому зрителю второй сезон сериала к просмотру будет доступен на «Иви».

К тому же, в онлайн-кинотеатре появятся другие турецкие сериалы из списка вышедших. Среди них картина «Гюльджемаль». Также сейчас доступна к просмотру на платформе романтичная новинка под названием «Если сильно полюбишь» в главной роли с Керемом Бюрсином — тем самым Серканом Болатом из «Постучись в мою дверь». Премьера ленты прошла в июле. Новые серии выходят один раз в неделю. В РФ они выходят на экраны всего на один день позже.