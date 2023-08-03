Врач Горина назвала ТОП продуктов и напитков, которые помогут уснуть

Продукты и напитки, богатые аминокислотой триптофаном, влияют на скорость засыпания и качество сна. Об этом рассказала врач Елена Горина. В частности доктор выделила индейку, бананы, молоко, которые лучше употреблять незадолго до ночного отдыха.

Источником гормона сна мелатонина являются также вишня и киви. К тому же, они содержат серотонин, регулирующий циклы сна и бодрствования.

Боротся с бессонницей помогут кешью, кедровый орех, миндаль, богатые магнием — натуральным средством для успокоения и быстрого засыпания. В чае с ромашкой есть антиоксидант апигенин. Он тоже приводит к легкому засыпанию и крепкому сну. Что касается чаев с мелиссой, мятой, валерианой, то, по словам доктора, они не всем помогают.