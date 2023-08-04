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Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой

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Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой
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Фото из открытых источников

Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения крайне негативно высказывается о РФ. Она открыто поддерживает ВСУ. Также звезда кино выступала перед бойцами украинской армии.

Назаров, который знаком лично с Роговцевой, был поражен такими русофобскими взглядами знаменитости, которые она продемонстрировала недавно.

"Думаю, сработали два момента. Во-первых, в себя впитала всю эту грязь, что на Россию сейчас льется, перестала зерна от плевел отличать. Там их всех конкретно обрабатывают. Во-вторых, возраст. Не всем в старости ясный разум удалось сохранить. Видимо, раз она говорит о РФ такое", - высказался Назаров.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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