Чиновница из ХМАО выложила откровенное видео в своем рабочем кабинете

Заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения, контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатерина Смирнова в Пыть-Яхе выложила откровенное видео. Чиновница из ХМАО, раскачиваясь в своем кресле на фоне розовых обоев, откровенно оголила ногу, потрогав себя за грудь.

«Это я в розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию, считаю ремонт дорог, газопроводов, светофоров и других городских объектов, при этом попиваю лучший раф, приготовленный дома», — подписала видео она.

После бурных возмущений публикацию решил прокомментировать официальный аккаунт УКС Пыть-Яха.

«С сотрудником была проведена беседа. Информация из личной страницы удалена. Благодарим всех за бдительность», — написали в ведомстве.