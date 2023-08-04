Юрий Назаров назвал позором слова Алексея Панина о Сухорукове

86-летний Юрий Назаров решил прокомментировать поведение Алексея Панина, который в скандальном интервью журналистке Ксении Собчак раскрыл интимные подробности о взаимоотношениях со своими коллегами. Прозвучала в беседе фамилия Виктора Сухорукова.

«Я когда-то Панину выписывал направление в Союз кинематографистов РФ. Он был нормальный актер, хотел ему помочь. Я не знал тогда, что тот сдуреет! Правда, сошел с ума сошел парень. Популярность плохо на него повлияла. Крыша поехала такое нести. Знал бы, кем он станет, никогда бы направление в СК не дал. Это позор!», - высказался Назаров.

Добавим, что сам Сухоруков все обвинения Панина назвал чушью.