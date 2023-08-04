Лера Кудрявцева на курорте заявила, что ее разочаровали мужчины

Лера Кудрявцева пришла к выводу о том, что наступила эра матриархата. Ведущая заявила, что придерживается невысокого мнения о мужчинах.
Звезда «Секрета на миллион» сейчас отдыхает в Равде (Болгария). На курорте ее одолели непростые размышления. Светская львица порассуждала о наступлении матриархата, в который долго не могла поверить. По словам Леры, она не выступает против равноправия женщин и мужчин.
«Как женщине мне хочется видеть не офигевших нарциссов, не маменькиных сынков, не инфантильных мальчиков или ссыкунов. В последнее время все наблюдения не в пользу сильного пола. Они от всего отстранились, хотя до сих пор себя считают главой семейства», — сказала теледива.