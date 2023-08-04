Лера Кудрявцева на курорте заявила, что ее разочаровали мужчины

«Как женщине мне хочется видеть не офигевших нарциссов, не маменькиных сынков, не инфантильных мальчиков или ссыкунов. В последнее время все наблюдения не в пользу сильного пола. Они от всего отстранились, хотя до сих пор себя считают главой семейства», — сказала теледива.