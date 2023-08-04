Лобода против Данилко: Составлен список самых известных звездных конфликтов

В Telegram-канале «Неопра, блин!» рассказали, что Андрей Данилко отказался принимать участие в фестивале Вайкуле в Юрмале вместе со Светланой Лободой. В итоге певицу не позвали на музыкальное мероприятие. Список самых известных звездных конфликтов публикует news.ru.

Конфликт Тины Канделаки и Ксении Собчак длится уже много лет. Звезды давно были подругами. Канделаки говорила, что Собчак обиделась из-за того, что та общалась с ее мужчиной. Сама она решила оборвать дружбу после «потери доверия и разочарования».

Противостояние между Аллой Пугачевой и Софией Ротару началось в 70-х годах. Артистки дебютировали в одно время, но сперва получила признание Ротару в 1973 году, а к Пугачевой популярность пришла после выхода «Арлекино» в 1975 году.

Недавно разгорелся скандал между Идой Галич и Люсей Чеботиной. Ведущая обвинила певицу в срыве съемок YouTube-шоу «1-11». Поведение артистки блогер назвала «свинством» и заявила, что не намерена с ней сотрудничать. Позже исполнительница объяснила, что не пришла на съемки из-за плохого самочувствия.