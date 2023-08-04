«Надо топить этого мясника»: дочь Успенской высказалась о хирурге Хайдарове

Дочь шансонье Любови Успенской Татьяна Плаксина решила высказать свое мнение о скандале с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Звездного врача сразу несколько известных звезд российского шоу-бизнеса обвинили в проведении неудачных пластических операций.

Среди недовольных певица Слава, а также Любовь Успенская.

"Я говорила давно, что нужно этого мясника топить. Его нужно топить. Я несколько лет говорю это, он многих искалечил", - отметила Плаксина.

Хайдарова Татьяна хайповщиком. Также начинающая певица добавила, что ей чудом удалось не попасть на операцию к Хайдарову. По словам наследницы артистки, она сделала маммопластику у другого профессора и осталась очень довольна.