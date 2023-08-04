Ученый Жебин: в КНДР больше всего любят фильм о Штирлице и «Иронию судьбы»

Жители Северной Кореи больше всего любят из советских кинофильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом информирует Александр Жебин, ведущий научный сотрудник из Центра корейских исследований Института Китая, а также современной Азии РАН.

«Сериал «Семнадцать мгновений весны», драму о советском разведчике, который внедрен в высшие эшелоны нацистской власти, мои друзья могут снова и снова смотреть», — сказал ученый.

Жебин добавил, что северокорейцы умоляли Вячеслава Тихонова приехать в КНДР, но актер не добрался до Пхеньяна. Что касается комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», то ее показывают под Новый год.