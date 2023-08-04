Зрители освистали певицу Брежневу на концерте в Юрмале из-за незнания украинского языка

Украинская исполнительница Вера Брежнева опозорилась на музыкальном фестивале в Юрмале. Певица захотела немного поговорить с фанатами в зрительном зале на украинском языке, однако не смогла и двух слов связать.

На концерте, организованном Лаймой Вайкуле, экс-ВИАгра пыталась сказать «спасибо за гостеприимство» на родном языке, однако запнулась на втором слове и неожиданно начала плакать.

Вера решила сразу же перейти на русский язык, продолжив говорить речь сквозь слезы. Зрители начали свистеть. После неудачной попытки заговорить на украинском языке Брежнева запела на русском. В итоге Вера, закончив выступление, быстро сбежала со сцены.