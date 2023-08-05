Актриса Настасья Самбурская показала на фото, как выглядит в бикини

Настасья Самбурская много сил и времени отдает тому, чтобы поддерживать себя в идеальной форме. 36-летняя звезда придерживается правильного питания. Также она регулярно занимается спортом.

Чтобы подготовить себя к наступлению пляжного сезона, девушка решила ужесточить диету на несколько месяцев. На это время Настасья полностью отказалась от сахара и сладких продуктов.

В личном мироблоге на днях Самбурская поделилась фото. На снимке она продемонстрировала результат трехмесячного похудения.

«У меня на сахар закончилась аскеза!», - написала актриса, разместив новое фото.

На фотографии она продемонстрировала свою фигуру в мини-шортах и коротком топе.