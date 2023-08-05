Артистка Лиза Арзамасова призналась, что сделала ринопластику после травмы носа

Лиза Арзамасова призналась, что воспользовалась услугами пластического хирурга из-за травмы, которую получила на съемках шоу «Ледниковый период». Артистки сломала на льду нос, хотя продолжила работать.

«Хныкать некогда: в травмпункт быстро за снимком, в аптеку за мазью и вновь на репетицию. «Show must go on». Я воспитана в профессии. Сросся нос не красиво, криво, но мне некогда было, у меня «елки», отпуск с мужем», —отметила актриса.

Лиза обратилась к врачу после того, как ее вновь ударили по носу во время постановки. На следующий день Арзамасова поехала в клинику на ринопластику.

Также звезда сериалов посоветовала своим подписчикам «смириться» с ее носом и попытаться вновь ее полюбить.