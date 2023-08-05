Безработная Меган Маркл: как живет герцогиня после смерти королевы Елизаветы II

4 августа жене принца Гарри Меган Маркл исполнилось 42 года. Свой день рождения она провела с семьей в особняке в Калифорнии.

В апреле герцогиня Сассекская подписала контракт с голливудским агентством William Morris Endeavor (WME), которое сотрудничает с ее близкой подругой Сереной Уильямс. Пока Меган не подтвердила, будет сниматься в рекламных роликах или кино. Однако ходят слухи, что Меган может сыграть главную роль в фильме «Телохранитель».

Кроме того, сообщается, что жена принца стала искат отдельно от него работу, чтобы «сохранить карьеру». К такому решению ее подтолкнули финансовые трудности, с которыми семья столкнулась, потеряв контракт на 25 млн долларов со стриминговой платформой Spotify из-за упавших рейтингов подкастов. Гарри работает отдельно от возлюбленной. Сейчас он снимает в Ботсване новый фильм для Netflix.