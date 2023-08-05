Что съесть на завтрак, чтобы снизить холестерин: Диетолог Пономарева назвала простое блюдо

Увеличение растворимой клетчатки до 30 граммов в день в рационе поможет уменьшить запоры и приведет к детоксикации печени. Именно с токсичностью печени связан высокий уровень холестерина, который именно через этот орган удаляется из организма.

Особенно врач-диетолог Василиса Пономарева рекомендует овес. Он снижает уровень холестерина из-за бета-глюкана - разновидности клетчатки. Овсянку желательно есть на завтрак. Чем менее обработан овес, тем больше в нем бета-глюканов. 60 граммов овсяных отрубей помогут снизить уровень липопротеинов низкой плотности (то есть "плохого" холестерина). Среди продуктов, богатых клетчаткой, диетолог назвала коричневый рис, ячмень, брокколи, темно-зеленую зелень.