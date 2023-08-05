Что съесть на завтрак, чтобы снизить холестерин: Диетолог Пономарева назвала простое блюдо

Ученые заявили о связи между продолжительностью жизни родителей и их детей. РГ пишет, что ген Е4 играет решающую роль в продолжительности жизни.
Сотрудники Медицинской школы Северного Сычуаньского университета установили, что употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск образования
По информации профессора кафедры эпидемиологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук,
После укуса комара в организме могут завестись черви. Происходит это из-за паразитарного дирофиляриоза. Симптомы заболевания назвали в Управлении
Продукты и напитки, богатые аминокислотой триптофаном, влияют на скорость засыпания и качество сна. Об этом рассказала врач Елена Горина. В частности
Эндокринолог Лурдес Рамон назвала продукты, которые способствуют снижению тревоги и выравнивают психоэмоциональное состояние. Среди таких продуктов