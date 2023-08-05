Дочь Аллы Пугачевой Лиза на вилле «Марта» в Юрмале устроила дефиле перед отцом

Видео с младшей дочерью Аллы Пугачевой появилось в соцсетях. В кадре Лиза спускается по лестнице. Муж Примадонны сообщил, что он хотел повторить ролик, когда девочке был всего один год.

«Та же девочка на той же лестнице спустя 7 лет», - написал шоумен. Сейчас близняшки проводят время в Юрмале. А с минувшего года они живут в Израиле. Летом ежегодно они приезжают в Латвию.

Лиза позировала в черной спортивной футболке, юбке, кроссовках. Когда отец попросил спеть, дочь Пугачевой сильно засмущалась. Как сказал Галкин*, когда его дочери был год, они вместе отдыхали на вилле «Марта». Тогда на ней был белый костюм, а кудрявые волосы собраны в хвост.

Фанаты засыпали Лизу комплиментами. Как отметили поклонники, она заметно подросла и становится краше.

* Признан иностранным агентом в РФ



