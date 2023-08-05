Крики стояли на всю Юрмалу: сын Пугачевой Гарри дал волю своим эмоциям

Сын Аллы Пугачевой решил испытать навыки в экстремальных развлечениях, которые проводил на открытом воздухе в Юрмале. Под руководством звездных родителей, Гарри приехал в веревочный парк. Там он смог проверить свою храбрость, а также улучшить физические способности.

Мальчик смело взобрался на вершину сосны. Затем он с криками радости на всю Юрмалу прокатился на тарзанке. Сдержанный и скромный Гарри наслаждался вовсю моментом, отдавшись ярким эмоциям. Его отец внизу стоял. Шоумен с гордостью наблюдал за “подвигами” сына. Также он все происходящее снимал на камеру.

Отметим, что в начале июля, после окончания очередного учебного года в частной школе Израиля, Гарри вместе с сестрой Лизой и родителями приехал в любимую Примадонной Латвию.