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Крики стояли на всю Юрмалу: сын Пугачевой Гарри дал волю своим эмоциям

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Крики стояли на всю Юрмалу: сын Пугачевой Гарри дал волю своим эмоциям
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Фото из открытых источников

Сын Аллы Пугачевой решил испытать навыки в экстремальных развлечениях, которые проводил на открытом воздухе в Юрмале. Под руководством звездных родителей, Гарри приехал в веревочный парк. Там он смог проверить свою храбрость, а также улучшить физические способности.

Мальчик смело взобрался на вершину сосны. Затем он с криками радости на всю Юрмалу прокатился на тарзанке. Сдержанный и скромный Гарри наслаждался вовсю моментом, отдавшись ярким эмоциям. Его отец внизу стоял. Шоумен с гордостью наблюдал за “подвигами” сына. Также он все происходящее снимал на камеру.

Отметим, что в начале июля, после окончания очередного учебного года в частной школе Израиля, Гарри вместе с сестрой Лизой и  родителями приехал в любимую Примадонной Латвию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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