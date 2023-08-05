Ксения Бородина неожиданно опубликовала фото сына в день его рождения

Ксения Бородина поспешно вернулась в Москву с отдыха, чтобы поздравить своего крестного сына. Фото с празднования теледива опубликовала в соцсетях.

Ведущая является крестной мамой Марка. Мальчику исполнилось 13 лет. Он - сын ее близкой подруги, бывшей участницы шоу «Дом-2» Елены Бушиной. Ксения приехала на праздник, лично вручив виновнику торжества подарок. Как призналась Бородина, своего крестного сына она считает самым лучшим на Земле мальчиком.