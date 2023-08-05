Мама Гарика Харламова показала фото повзрослевшей 9-летней внучки Анастасии

Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения
После отъезда из РФ доходы Дмитрия Назарова сократились. Актер и его жена живут в дорогом доме в Каннах, поэтому они решили организовать концертный
Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.
В средствах массовой информации на днях появились новости о том, что Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из клиник столицы. По
В Москве умер знаменитый российский поэт, композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель Валерий Разумовский, который писал композиции для таких
«Известия» рассказали, какие турецкие сериалы выйдут в 2023 году в России. Так, фанатов дизи ждет второй сезон «Семьи» (Aile). Этот фильм является