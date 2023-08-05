Мама Гарика Харламова показала фото повзрослевшей 9-летней внучки Анастасии

Гарик Харламов в последнее время редко делится с подробностями личной жизни с подписчиками. Свои соцсети он предпочитает использовать для продвижения творчества.

А вот мама комика частенько рассказывает о семье. Сейчас Харламовы отдыхают на море. Об этом сама женщина рассказала в личном микроблоге.

"Море, август, семья, веселье, радость, кайф вместе! Что может быть лучше? Как наша Настюшка повзрослела", — написала Наталья.

На снимке, опубликованном в посте, юморист обнимает 9-летнюю дочь Анастасию. Пользователи отметили, что Настя стала очень похожей на отца. Также они обратили внимание на отдохнувший вид Гарика.