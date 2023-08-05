Названы 9 фэнтези-экранизаций для семейного просмотра

После большого успеха «Властелина колец» продюсеры четко поняли, что зритель готов смотреть фэнтези. Так начало 2000-х перенесло зрителей в волшебный мир фей, драконов и других магических существ.

Были оригинальные фэнтези-сценарии, к примеру фильм «Лабиринт» в главной роли с Дэвидом Боуи и «Власть огня» (Кристиан Бэйл), но большая часть картин в данном жанре основаны на романах. Спорт-Экспрессс собрал 9 экранизаций книжек в жанре фэнтези для просмотра всей семьей.



1. Хоббит: Нежданное путешествие Год выпуска: 2012 год

2. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф: 2005 год

3. Приключения Паддингтона: 2014 год

4. Чернильное сердце: 2007 год

5. Спайдервик: Хроники: 2008 год

6. Мост в Терабитию: 2006 год

7. Звездная пыль: 2007 год

8. Перси Джексон и похититель молний: 2010 год

9. Золотой компас: 2007 год.