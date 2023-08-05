Ориентация Филиппа Киркорова, скандалы с Лаймой Вайкуле: что будет дальше

Громкое заявление Алексея Панина о его интиме с Филиппом Киркоровым, скандалы, которые произошли на фестивале Лаймы Вайкуле, признание Кремлем подвига российского танка «Алеша» в СВО — это все вошло в число главных новостей на минувшей неделе, пишет NEWS.ru.

Панин в своем Telegram-канале заявил, что когдато имел связь с поп-королем Филиппом Киркоровым. 31 июля его интервью было опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.

Фестиваль «Рандеву» организовали как альтернатива «Новой волне». Однако Андрей Данилко (Верка Сердючка) заявил, что не поедет на фестиваль в случае присутствия Светланы Лободы, слезы которой считает фальшивыми.

Помимо того, участникам музыкального мероприятия, в Россию закрыт въезд. Об этом сообщила зампред комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко.



