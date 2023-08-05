Певец Наджиев связал смерть композитора Валерия Разумовского с оторванным тромбом

Игорь Наджиев высказался о смерти композитора Валерия Разумовского. Его уход певец связал с оторванным тромбом.

Как отметил артист, Разумовский чувствовал себе хорошо. Не замечал исполнитель никаких отклонений у композитора перед его самой смертью. В день кончины маэстро находился в своей студии. Там он записывал новые песни.

Внезапный уход друга Наджиев смог пояснить оторванным тромбом, что могло спровоцировать инсульт или инфаркт.

«Он не жаловался на здоровье. Скорее всего, это был или инсульт, или инфаркт. Сейчас все установится, когда будет проведено вскрытие», — сказал Игорь во время беседы с журналистами.