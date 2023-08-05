Yandex.RTB

Певец Наджиев связал смерть композитора Валерия Разумовского с оторванным тромбом

Image 16+
Певец Наджиев связал смерть композитора Валерия Разумовского с оторванным тромбом
Знаменитости
Фото из открытых источников

Игорь Наджиев высказался о смерти композитора Валерия Разумовского. Его уход певец связал с оторванным тромбом.

Как отметил артист, Разумовский чувствовал себе хорошо. Не замечал исполнитель никаких отклонений у композитора перед его самой смертью. В день кончины маэстро находился в своей студии. Там он записывал новые песни.

Внезапный уход друга Наджиев смог пояснить оторванным тромбом, что могло спровоцировать инсульт или инфаркт.

«Он не жаловался на здоровье. Скорее всего, это был или инсульт, или инфаркт. Сейчас все установится, когда будет проведено вскрытие», — сказал Игорь во время беседы с журналистами.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Крики стояли на всю Юрмалу: сын Пугачевой Гарри дал волю своим эмоциям

Сегодня, 09:19

Ксения Бородина неожиданно опубликовала фото сына в день его рождения

Сегодня, 08:53

Ирина Хакамада опубликовала фото без очков и макияжа на Бали

Сегодня, 08:48

Названы 9 фэнтези-экранизаций для семейного просмотра

Сегодня, 08:13

Безработная Меган Маркл: как живет герцогиня после смерти королевы Елизаветы II

Сегодня, 08:04

Актриса Настасья Самбурская показала на фото, как выглядит в бикини

Сегодня, 08:00

Певец Наджиев связал смерть композитора Валерия Разумовского с оторванным тромбом

Сегодня, 08:00

ГЛАС.RU назвал актрис, которые стесняются своих настоящих фамилий

Вчера, 22:18

Лобода против Данилко: Составлен список самых известных звездных конфликтов

Вчера, 22:03

Чиновница из ХМАО выложила откровенное видео в своем рабочем кабинете

Вчера, 21:06

Лера Кудрявцева на курорте заявила, что ее разочаровали мужчины

Вчера, 20:51

«Надо топить этого мясника»: дочь Успенской высказалась о хирурге Хайдарове

Вчера, 20:26

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой

Вчера, 19:59

Умер актер Марк Марголис, звезда сериала «Во все тяжкие»

Вчера, 19:45

Юрий Назаров назвал позором слова Алексея Панина о Сухорукове

Вчера, 19:41

86-летний актер Юрий Назаров резко высказался о поведении Чулпан Хаматовой

Вчера, 14:46

Юлия Пересильд в дерзком платье-сетке устроила яркую съемку на пляже с дочерьми

Вчера, 14:36

Чем запомнится умершая актриса Ирина Мирошниченко российским зрителям

Вчера, 14:33

Официально: названы главные актеры российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь»

Вчера, 11:59

Тимур Хайдаров показал рельефный пресс поп-короля Филиппа Киркорова

Вчера, 11:14

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой
  • Вчера, 19:59

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой

Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения

Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились
  • 2-08-2023, 19:02

Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились

После отъезда из РФ доходы Дмитрия Назарова сократились. Актер и его жена живут в дорогом доме в Каннах, поэтому они решили организовать концертный

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко
  • 3-08-2023, 18:55

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко

Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.

У госпитализированной актрисы РФ Ирины Мирошниченко нашли опухоль в мозге
  • 2-08-2023, 19:13

У госпитализированной актрисы РФ Ирины Мирошниченко нашли опухоль в мозге

В средствах массовой информации на днях появились новости о том, что Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из клиник столицы. По

Умер автор песен Пугачевой и Киркорова Разумовский
  • 2-08-2023, 18:56

Умер автор песен Пугачевой и Киркорова Разумовский

В Москве умер знаменитый российский поэт, композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель Валерий Разумовский, который писал композиции для таких

Восточные глазки: какие турецкие телесериалы выйдут в 2023 году
  • 3-08-2023, 11:08

Восточные глазки: какие турецкие телесериалы выйдут в 2023 году

«Известия» рассказали, какие турецкие сериалы выйдут в 2023 году в России. Так, фанатов дизи ждет второй сезон «Семьи» (Aile). Этот фильм является

Интересная информация