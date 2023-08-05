RG: Онколог Карасёв назвал три безобидных симптома, которые могут говорить о раке

Онколог из РФ Иван Карасев поведал, что некоторые безобидные симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать. Врач настоятельно рекомендует обследоваться при появлении повышенной температуры, которая держится несмотря на отсутствие симптомов ОРВИ.

«Повышенная температура без признаков ОРВИ не указывает на онкологию. Однако в организме происходит где-то воспаление», — сказал онколог.

На кашель люди очень часто не обращают внимания, даже если он долго не прекращается. Если от симптома никакими методами не удается избавиться месяц и более, нужно посетить врача.

Еще один признак рака — постоянное вздутие живота, что может говорить о злокачественном новообразовании в кишечнике, яичниках или поджелудочной железе.