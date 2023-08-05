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Ученые: Вакцина от болезни Альцгеймера прошла испытания на мышах

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Ученые: Вакцина от болезни Альцгеймера прошла испытания на мышах
Здоровье
Фото из открытых источников

Ученые из токийского университета Дзюнтендо (Япония) представили результаты исследований новой вакцины, которая может лечить болезнь Альцгеймера. Лекарство уже протестировали на мышах.

Одна из особенностей препарата - способность уменьшать накопленный токсический белок бета-амилоида, который является главной причиной развития деменции. У грызунов, которым ввели вакцину, отмечалось уменьшение уровня белка. Получившие препарат животные проявляли большую адаптацию и меньше страдали тревожными расстройствами. Воспалительные процессы тоже снижались, что положительно влияло на мозг.

Несмотря на полученные результаты, деятелям науки еще предстоит провести исследования на счет безопасности и эффективности вакцины для людей.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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