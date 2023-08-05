Ведущая Тина Канделаки оценила Никиту Волкова в роли Серкана Болата

Недавно стало известно о том, что Никита Волков сыграет Серкана Болата. Он снимется в российской адаптации знаменитой турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь».

Тина Канделаки решила высказаться по этому поводу. По ее мнению, Волков очень красив и умен, поэтому подходит на эту роль.

Будучи хорошим драматическим актером, придал загадочность и сложность образу Серкана. Я уверена, что зрители, а особенно зрительницы, от него будут без ума!, - отметила Канделаки.

Телеведущая добавила, что артист обошел тысячи конкурентов, растопив своей мужественностью и харизмой сердца создателей.