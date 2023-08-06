Yandex.RTB

Internation Journal of Obesity: употребление сахарозаменителей приводит к ожирению

Image 16+
Internation Journal of Obesity: употребление сахарозаменителей приводит к ожирению
Здоровье
Фото из открытых источников

Сотрудники Университета Миннесоты 20 лет вели изучения. Они выяснили, что употребление сахарозаменителя аспартама связано с увеличением жира на животе.

Как пишет Internation Journal of Oesity, многие рекомендации, которые поощряют употребление сахарозаменителей вместо сахара, ошибочные. Ученые утверждают, что нужно задуматься об альтернативных подсластителях, учитывая то, что аспартам может нанести вред здоровью.

Однако научным деятелям еще предстоит продолжить исследования, которые направлены на изучение предполагаемой связи между потреблением подсластителей и ожирением.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Медик РФ Галлямова перечислила ТОП-2 причин появления мешков под глазами

Сегодня, 19:55

Internation Journal of Obesity: употребление сахарозаменителей приводит к ожирению

Сегодня, 19:35

Повышение уровня витамина D может снизить риск COVID-19 у детей

Сегодня, 16:51

Что съесть на завтрак, чтобы снизить холестерин: Диетолог Пономарева назвала простое блюдо

Вчера, 20:42

RG: Онколог Карасёв назвал три безобидных симптома, которые могут говорить о раке

Вчера, 18:54

Ученые: Вакцина от болезни Альцгеймера прошла испытания на мышах

Вчера, 18:41

Чайный гриб снижает уровень сахара в крови при диабете второго типа

Вчера, 08:34

RG.RU: Врач-онколог Карасев объяснил, почему плохой сон может привести к раку

Вчера, 08:30

Ген старения: Насколько взаимосвязана продолжительность жизни родителей и их детей

Вчера, 08:22

Ученые из Китая нашли связь между камнями в почках и употреблением сахара

4-08-2023, 21:44

NPR: поглаживание собак усиливает иммунитет человека —пишут СМИ

4-08-2023, 21:13

Эндокринолог Лурдес Рамон перечислила продукты, снижающие тревогу

4-08-2023, 15:03

Хлебный друг: ученые развеяли миф о вреде дрожжевого хлеба

4-08-2023, 10:42

Озвучена причина смерти Ирины Мирошниченко

3-08-2023, 21:23

Гинеколог Ирина Чмарова рассказала о преимуществе прокладок над тампонами

3-08-2023, 09:09

Врач Горина назвала ТОП продуктов и напитков, которые помогут уснуть

3-08-2023, 09:01

Прямая угроза человеку: врач раскрыл пугающую опасность красной рыбы

2-08-2023, 21:35

Черви под кожей после укуса комара: врачи назвали симптомы дирофиляриоза

2-08-2023, 21:29

Врач рассказала, когда недосып может привести к сахарному диабету

2-08-2023, 14:59

В Тюменском районе обнаружили переносчиков смертельно опасной инфекции

1-08-2023, 20:25

Ген старения: Насколько взаимосвязана продолжительность жизни родителей и их детей
  • Вчера, 08:22

Ген старения: Насколько взаимосвязана продолжительность жизни родителей и их детей

Ученые заявили о связи между продолжительностью жизни родителей и их детей. РГ пишет, что ген Е4 играет решающую роль в продолжительности жизни.

Ученые из Китая нашли связь между камнями в почках и употреблением сахара
  • 4-08-2023, 21:44

Ученые из Китая нашли связь между камнями в почках и употреблением сахара

Сотрудники Медицинской школы Северного Сычуаньского университета установили, что употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск образования

Эндокринолог Лурдес Рамон перечислила продукты, снижающие тревогу
  • 4-08-2023, 15:03

Эндокринолог Лурдес Рамон перечислила продукты, снижающие тревогу

Эндокринолог Лурдес Рамон назвала продукты, которые способствуют снижению тревоги и выравнивают психоэмоциональное состояние. Среди таких продуктов

RG.RU: Врач-онколог Карасев объяснил, почему плохой сон может привести к раку
  • Вчера, 08:30

RG.RU: Врач-онколог Карасев объяснил, почему плохой сон может привести к раку

Врач-онколог Иван Карасев заявил, что между плохим сном и развитием рака есть связь. Дело в том, что нарушения сна обуславливаются дефицитом

Озвучена причина смерти Ирины Мирошниченко
  • 3-08-2023, 21:23

Озвучена причина смерти Ирины Мирошниченко

3 августа стало известно о кончине прославленной российской и советской актрисы Ирины Мирошниченко. 81-летняя артистка ушла в мир иной после

Хлебный друг: ученые развеяли миф о вреде дрожжевого хлеба
  • 4-08-2023, 10:42

Хлебный друг: ученые развеяли миф о вреде дрожжевого хлеба

Кандидат технических наук и директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко резвеяла миф о вреде дрожжевого хлеба. Она считает

Интересная информация