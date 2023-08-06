Internation Journal of Obesity: употребление сахарозаменителей приводит к ожирению

Сотрудники Университета Миннесоты 20 лет вели изучения. Они выяснили, что употребление сахарозаменителя аспартама связано с увеличением жира на животе.

Как пишет Internation Journal of Oesity, многие рекомендации, которые поощряют употребление сахарозаменителей вместо сахара, ошибочные. Ученые утверждают, что нужно задуматься об альтернативных подсластителях, учитывая то, что аспартам может нанести вред здоровью.

Однако научным деятелям еще предстоит продолжить исследования, которые направлены на изучение предполагаемой связи между потреблением подсластителей и ожирением.