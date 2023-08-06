Internation Journal of Obesity: употребление сахарозаменителей приводит к ожирению

Ученые заявили о связи между продолжительностью жизни родителей и их детей. РГ пишет, что ген Е4 играет решающую роль в продолжительности жизни.
Сотрудники Медицинской школы Северного Сычуаньского университета установили, что употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск образования
Эндокринолог Лурдес Рамон назвала продукты, которые способствуют снижению тревоги и выравнивают психоэмоциональное состояние. Среди таких продуктов
Врач-онколог Иван Карасев заявил, что между плохим сном и развитием рака есть связь. Дело в том, что нарушения сна обуславливаются дефицитом
3 августа стало известно о кончине прославленной российской и советской актрисы Ирины Мирошниченко. 81-летняя артистка ушла в мир иной после
Кандидат технических наук и директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко резвеяла миф о вреде дрожжевого хлеба. Она считает